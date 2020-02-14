Скачать
Пятница, 14.02.2020
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

В Украине заработал электронный сервис еМалятко: чем это важно

В Украине заработал электронный сервис еМалятко: чем это важно
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине заработал комплексный электронный сервис для родителей еМалятко, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Сервис был презентован в пятницу в Киеве при участие премьер-министр Украины Алексея Гончарука.

По словам заместителя министра юстиции Ольги Онищук, на сегодня уже получено белее 500 заявок под средством данного сервиса: 6 в Винницу, 28 в Луцке, 53 в Кривом Роге, 138 в Киеве и 216 в Харькове.

В свою очередь, заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская отметила, что сервис работает в режиме бета-тестирования, и ожидается, что летом он заработает в полном режиме, в том числе на портале "Дія"

Она отметила, что до конца февраля услуга также будет запушена в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье, Одессе.

Проект "еМалятко" предусматривает, что по одному заявлению сразу в роддоме можно будет получить 10 госуслуг: 1) государственная регистрация рождения ребенка; 2) регистрация места проживания родившегося ребенка; 3) назначение помощи при рождении ребенка; 4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; 5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов; 6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; 7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; 9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; 10) назначение помощи многодетным семьям.

В Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне

Реализация электронного проекта "еМалятко" предусмотрена указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.

Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук, Электронный сервис, еМалятко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
03 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
04 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
05 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стало меньше наличных денег
В Украине стало меньше наличных денег
В Украине заработал электронный сервис еМалятко: чем это важно
В Украине заработал электронный сервис еМалятко
В Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне
В Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь