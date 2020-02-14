"По 10 встреч в день": Загороднюк рассказал о программе работы на Мюнхенской конференции

Новости Украины:Загороднюк планирует проводить "по 10 встреч в день" во время участия в Мюнхенской конференции.

Программой работы министра обороны Украины Андрея Загороднюка на Мюнхенской конференции предусмотрены двусторонние встречи и выступление в дискуссии с целью привлечь внимание к вопросам, которые интересуют наше государство.

Об этом министр рассказал журналистам на полях конференции.

"Главное – привлечь внимание к нашим вопросам, которые являются для нас актуальными", - сказал министр.

По словам Загороднюка, запланировано "по 10 встреч в день" с министрами обороны разных стран, а также выступление на пленарном заседании Transparent International по вопросам лучшего управления системой обороны.

Планируются встречи с сенаторами, переговоры с некоторыми аналитическими центрами.

Отдельных встреч с генсеком НАТО не планируется, ведь с ним, а также его заместителем состоялся целый ряд встреч накануне в Брюсселе, проинформировал Загороднюк.

Также состоялись три встречи с министром обороны США, во время которых речь шла и о предстоящем официальном визите Загороднюка в Вашингтон.