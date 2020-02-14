Наращивание военной помощи: Загороднюк встретился с главой Пентагона

Новости Украины:В Пентагоне обещают продолжать оказывать помощь Украине с наращиванием оборонных способностей страны.

Официальный Вашингтон подтвердил намерения по неизменной поддержке Украины, а также усилий, направленных на укрепление обороноспособности украинской армии, противостоящей натиску российской агрессии.

Об этом шла речь во время встречи главы Пентагона Марка Эспера с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, сообщили в пятницу в оборонном ведомстве США.

"Министр обороны Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются незыблемы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в американском ведомстве

При этом США подтвердили намерение продолжить усилия с целью "наращивания боеспособности украинских сил более эффективно обороняться от российской агрессии". Министр обороны США также согласился с необходимостью усиления вклада европейских союзников в миссию поддержки Украины в сфере безопасности.

Переговоры глав оборонных ведомств США и Украины состоялись в Брюсселе, на министерской встрече в рамках Североатлантического альянса, уточнили в Пентагоне.