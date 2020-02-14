Сенаторы США обещают продвигать идею об увеличении военной помощи Украине

Новости Украины:Сенаторы США обсудили с Зеленским вопрос укрепления обороноспособности Украины.

Члены комитета по иностранным делам Сената США демократ Крис Мерфи и республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо будут продвигать идею увеличения помощи Украине в оборонной сфере.

Об этом Баррасо заявил журналистам после встречи сенаторов с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы, все трое являемся членами комитета по иностранным делам Сената США и намерены и в дальнейшем продвигать идею увеличения помощи Украине в оборонной сфере", - сказал сенатор Баррасо.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался на встрече с Президентом Зеленским. Сенаторы, по словам Баррасо, спросили у главы Украинского государства, что они могут сделать для Украины, и Зеленский это обозначил.

"Ту информацию, которую мы услышали, мы повезем с собой и уже на месте посмотрим, что из озвученного им можем сделать", - отметил сенатор.

Комментируя возможность предоставления Украине статуса главного союзника США - не члена НАТО, сенатор Кроме Мерфи отметил, что этот вопрос часто обсуждается. В то же время, по его мнению, он должен быть частью более широкой дискуссии о том, как США могут лучше поддержать Украину.

В этом контексте Мерфи сообщил, что вскоре темой для обсуждения будет "много вещей".