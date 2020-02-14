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Поездка Зеленского в Оман: "Евросолидарность" выдвинула ультиматум

Поездка Зеленского в Оман: "Евросолидарность" выдвинула ультиматум
13:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:"ЕС" требует от Зеленского немедленно раскрыть украинцам подробности своей поездки в Оман.

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно лично раскрыть украинскому обществу все подробности своего тайного визита в Оман, заявляют в партии "Европейская солидарность".

"Искреннего ответа на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, что особенно важно накануне визита господина Зеленского на Мюнхенскую конференцию по политике безопасности", - говорится в обнародованном в пятницу заявлении политсилы.

В "Евросолидарности" "очень надеются" на то, что Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встрече с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым "и объяснить, на каком основании они пользуются общими чартерами".

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В политсиле отмечают, что Офис президента "запутался в показаниях: то визит - это туристическая поездка, то официальная - то частная, то платил собственные средства, то бюджетные на охрану".

По убеждению "Евросолидарности", граждане Украины, наконец-то, должны услышать правду, "какой бы горькой она ни была". "И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране. Только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов", - считают в партии.

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При этом в "Евросолидарности" отмечают, что "формат срочного видео" в этой ситуации считают приемлемым.

"В случае если власть будет и дальше шифровать правду о визите в Оман, как это она делает уже полтора месяца, "Европейская солидарность" будет требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины", - подчеркивают в партии.

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Оман, Владимир Зеленский, Николай Патрушев, Европейская солидарность.
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