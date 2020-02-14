Скачать
Пятница, 14.02.2020
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

Мендель: Зеленский никогда не встречался с Патрушевым

Мендель: Зеленский никогда не встречался с Патрушевым
09:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленский никогда не говорил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вслед за руководителем ОП Андреем Ермаком отреагировала на сюжет программы "Схемы" относительно визита Владимира Зеленского в Оман.

В расследовании говорилось, что в то самое время, когда и Зеленский, в Омане находился глава Совбеза РФ Николай Патрушев, а возвращался в Киев президент Украины якобы тем самым самолетом, которым российский силовик прилетел из Москвы.

"Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - говорится в посте Мендель.

Напомним, 5 января Зеленского заметили в одном из отелей Омана, куда он отправился после новогоднего отдыха в Карпатах. В Офисе президента сообщили, что у Зеленского запланирован ряд встреч на высоком уровне. В частности, в тот же день в ОП сообщили о встрече украинского президента с министром иностранных дел Султаната Оман Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой.

Как сообщалось, во время пребывания Зеленского в Омане в эту страну также приезжал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман

В нем отмечается, что Патрушев прилетел в ночь на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оман, Владимир Зеленский, Николай Патрушев, Юлия Мендель, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
02 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
03 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
04 Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
05 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стало меньше наличных денег
В Украине стало меньше наличных денег
Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман
Ермак отреагировал на расследование поездки Зеленского в Оман
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь