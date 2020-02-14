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Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман

Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман
08:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Председатель Офиса Президента Андрей Ермак раскритиковал расследование программы "Схемы" о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман.

Соответствующее сообщение Андрей Ермак опубликовал на своей странице в Facebook.

"Можно ли назвать сюжет Схемы Радио Свобода таким, что подкреплено фактами и является объективным? К сожалению, нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы хотим диалога, и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего", - написал он.

В итоге Ермак подчеркнул, что расследование программы "Схемы" является ложным.

"Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - подчеркнул он.

Ермак: Позиция президента остается неизменной

Как сообщалось, во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Омане в эту страну также приезжал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы". В нем отмечается, что Патрушев прилетел в ночь на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

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Оман, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента.
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