Ермак: Позиция президента остается неизменной

Новости Украины:Ермак заявил, что Украина хочет максимально ускорить процесс нового разведения сил на Донбассе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с руководством посольств стран "Большой семерки" (G7) проинформировал о ситуации в Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

"Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - подчеркнул на встрече Ермак, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он напомнил, что Нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в рамках работы ТКГ в Минске, однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.

"Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет снижен", - отметил Ермак, напомнив, что президент Владимир Зеленский провел замену в группе, которая занимается этим вопросом (назначил генерала СБУ Геннадия Кузнецова представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам вместо Валерии Лутковской - ред.).

Глава Офиса президента также сообщил, что по результатам встречи в Минске 12 февраля "практически согласована" одна из трех точек для нового разведения сил вдоль линии соприкосновения на Донбассе. По его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Ермак также заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины.

"Хотим быть образцом открытости и демократичности. Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых - успех президента и Украины. Поэтому сделаю все, чтобы обмен мнениями и информацией был еще более плодотворным", - сказал он послам "Большой семерки".