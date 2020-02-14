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Опрос: как украинцы относятся к отечественным политикам

Опрос: как украинцы относятся к отечественным политикам
21:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский остается единственным политиком, к которому положительно относится больше украинцев, чем отрицательно.

Большинство украинцев (57,2%) позитивно положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, тогда как отрицательно – 36,5%, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 1-10 февраля 2020 года.

При этом, согласно результатам исследования, Зеленский остается единственным из общественно-политических деятелей с положительным балансом отношения к нему общества.

На вопрос, как Вы относитесь к следующим политикам и общественным деятелям, менее 50% украинцев заявили о негативном отношении к режиссеру Олегу Сенцову (40,3%), спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову (46,5%) и лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко (46,2%), но при этом положительное отношение к ним засвидетельствовали 34,8%, 31,4% и 24,8% респондентов.

К лидерам партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, партии "Голос" Святославу Вакарчуку, партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко и "Украинская стратегия" Владимиру Гройсману положительно относятся от 27 до 29,2% опрошенных, отрицательно – от 60,2 до 63,3%.

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К пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" положительно относятся 22,2% респондентов, отрицательно – 70,3%.

К руководителю на то время Офиса президента Андрею Богдану (уволен с должности 11 февраля, уже после опроса – ред.) заявили положительное отношение 19,8% респондентов, отрицательное – 54,3.

К мэру Киева Виталию Кличко положительно относятся 21,3%, отрицательно 67,8%, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову – 17,3% и 70,1% соответственно, экс-премьеру Арсению Яценюку – 16,7% и 73,3%, лидеру партии "Свобода" Олегу Тягнибоку – 15,7% и 69,8%, экс-генпрокурору Юрию Луценко – 12,5% и 76,4% соответственно.

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В рамках исследования методом интервью "face to face" по месту проживания было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по признакам пола, возраста, типа поселения (город/село) и разделению на регионы. Статистическая погрешность исследования: +/-2,1% (с вероятностью 0,95).

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Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Опрос, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук, Владимир Гройсман, Игорь Смешко, Олег Сенцов, Дмитрий Разумков.
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