У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Василий с детства очень добрый ребенок, любящий природу. Он любит играться с насекомыми, птичками и так далее. Однако обидеть кого-то он просто не в состоянии. Василия очень любят его родители, но больше всего бабушки и дедушки. Он довольно общителен и охотно общается с детьми своего возраста.
Всегда трудоголики, работают много и иногда даже за небольшую плату. Но к выполнению работы относятся ответственно. При этом у него никогда нет конкурентов, так как он не стремится выиграть, или оказаться впереди всех.
В глазах своей избранницы хочет выглядеть лучше всех, любит демонстрировать ей свои сильные стороны и качества. И если она это, в конечном счете, оценит, то предела не будет радости Василия.
Василии очень не любят, когда пытаются ими манипулировать или побуждать к какому-либо действию. В лучшем случае они это проигнорируют. Они сами хозяева своей судьбы. Лучший вариант добиться каких-то действий от Василия — это спокойный дружелюбный разговор. Только в этом случае он будет что-либо делать.
Поздравления
Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!
Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Лишь позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!
Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.
С сотней добрых пожеланий
Получи мой поздравок,
Счастья в жизни я желаю
Тебе, Вася, Василек.
Будет пусть успех твоим
Спутником бессменным,
Пусть завидуют тебе
Даже супермены.
Чтоб всегда был на коне
И своей гордился силой,
Славу пусть тебе несет
Имя царское Василий.
Дорогой ты наш Василий,
Боевой, отважный, сильный,
Будь всегда на позитиве,
Как король, живи красиво!
В банке счёт пусть возрастёт,
Счастье в дверь твою войдёт,
Радость каждый день приносит,
И любовь заходит в гости!
Нет причины унывать,
Дорогой ты наш Василий,
Пусть дела идут на пять,
Будь всегда такой же сильный.
Пусть с рассветом каждый день
В дом врывается удача,
И уйдут невзгоды в тень,
Только так, а не иначе!
Желаю, Вася, в этот час,
Чтоб ты во всем успешен был,
Чтобы энергии запас
Ты в русло нужное пустил!
Желаю искренней любви
И только преданных друзей!
Лишь позитив всегда лови,
Чтоб мир царил в душе твоей!