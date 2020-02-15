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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления
08:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Василий имеет греческие корни, образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос.

Василий с детства очень добрый ребенок, любящий природу. Он любит играться с насекомыми, птичками и так далее. Однако обидеть кого-то он просто не в состоянии. Василия очень любят его родители, но больше всего бабушки и дедушки. Он довольно общителен и охотно общается с детьми своего возраста.

Всегда трудоголики, работают много и иногда даже за небольшую плату. Но к выполнению работы относятся ответственно. При этом у него никогда нет конкурентов, так как он не стремится выиграть, или оказаться впереди всех.

В глазах своей избранницы хочет выглядеть лучше всех, любит демонстрировать ей свои сильные стороны и качества. И если она это, в конечном счете, оценит, то предела не будет радости Василия.

Василии очень не любят, когда пытаются ими манипулировать или побуждать к какому-либо действию. В лучшем случае они это проигнорируют. Они сами хозяева своей судьбы. Лучший вариант добиться каких-то действий от Василия — это спокойный дружелюбный разговор. Только в этом случае он будет что-либо делать.

Поздравления

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!

 

Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Лишь позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.

 

Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

С сотней добрых пожеланий

Получи мой поздравок,

Счастья в жизни я желаю

Тебе, Вася, Василек.

 

Будет пусть успех твоим

Спутником бессменным,

Пусть завидуют тебе

Даже супермены.

 

Чтоб всегда был на коне

И своей гордился силой,

Славу пусть тебе несет

Имя царское Василий.

Дорогой ты наш Василий,

Боевой, отважный, сильный,

Будь всегда на позитиве,

Как король, живи красиво!

 

В банке счёт пусть возрастёт,

Счастье в дверь твою войдёт,

Радость каждый день приносит,

И любовь заходит в гости!

Нет причины унывать,

Дорогой ты наш Василий,

Пусть дела идут на пять,

Будь всегда такой же сильный.

 

Пусть с рассветом каждый день

В дом врывается удача,

И уйдут невзгоды в тень,

Только так, а не иначе!

С днем рождения! Красивые поздравления своими словами и открытки

Желаю, Вася, в этот час,

Чтоб ты во всем успешен был,

Чтобы энергии запас

Ты в русло нужное пустил!

 

Желаю искренней любви

И только преданных друзей!

Лишь позитив всегда лови,

Чтоб мир царил в душе твоей!

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