Кандидаты в прокуроры: В ОГП утвердили окончательный список претендентов

Новости Украины:В ОГП сообщили, что на должности прокуроров подали документы 1,5 кандидатов.

В Офис Генерального прокурора подали заявления более 1,5 тысячи человек, изъявивших желание принять участие в отборе на должности прокуроров. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"14 февраля 2020 года кадровая комиссия завершила обрабатывать присланные в пределах определенного срока документы от кандидатов на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе Генерального прокурора. 1597 человек изъявили желание участвовать в отборе", — говорится в сообщении.

Так, комиссия утвердила окончательный список кандидатов. В который вошли 1238 человек.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что в Офисе Генпрокурора есть более 200 вакансий, но конкурс решили объявить лишь на 100.

Напомним, следователи ГБР сообщили экс-чиновнику НАК "Нафтогаз Украины" о подозрении в нанесении ущерба государству на 284 млн грн.