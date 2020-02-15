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В Иране соглашаются с тем, что компенсации из-за катастрофы МАУ будут выше $80 тысяч

В Иране соглашаются с тем, что компенсации из-за катастрофы МАУ будут выше $80 тысяч
15:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Компенсации родственникам погибших в сбитом лайнере МАУ превысят $80 тыс. на человека.

Компенсации, которые получат родственники погибших пассажиров и членов экипажа рейса Международных авиалиний Украины, сейчас обсуждаются с властями Ирана.

Об этом заявил журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

Пристайко, в частности, выразил уверенность, что эта компенсация превысит сумму в 80 000 долларов на человека, которая звучала раньше с иранской стороны.

"80 тысяч - это стандартная сумма, стандартная выплата по законодательству Ирана", - пояснил Пристайко.

Украина и Иран обсудили расследования катастрофы самолета МАУ

По его словам, в Тегеране соглашаются, что она будет выше. "Мы детально обсудили это с министром иностранных дел Ирана. Это на самом деле совсем другие механизмы и совсем другие суммы, начиная от выплат, которые обеспечиваются страховыми компаниями, также выплат, которые обеспечивают наши авиалинии. Авиалинии (МАУ) уже вышли на контакт с родственниками погибших, не только украинцев", - рассказал он.

"Это очень сложная юридическая процедура", - добавил министр.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Вадим Пристайко.
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