Мюнхенская конференция: Загороднюк встретился с японским коллегой

Новости Украины:Министры обороны Украины и Японии провели встречу в Мюнхене.

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился со своим японским коллегой Таро Коно.

"Андрей Загороднюк отметил интенсификацию военного сотрудничества между странами за последние годы, а также важность дальнейшего расширения сотрудничества между оборонными ведомствами. Обсуждая состояние оборонного сотрудничества, стороны подчеркнули продолжение реализации Меморандума между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Японии о сотрудничестве и обмене в сфере обороны", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины на странице в Фейсбуке.

Кроме того, стороны отметили возможность сотрудничества по направлениям кибербезопасности, диджитализации, а также обсудили расширение участия в совместных учениях.

Загороднюк выразил благодарность японской стороне за неизменную поддержку территориальной целостности Украины в рамках международных признанных границ, а также за комплексный пакет помощи, который предоставляет правительство Японии.