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Сущенко рассказал, как пережил плен в РФ

Сущенко рассказал, как пережил плен в РФ
07:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший политзаключенный России Роман Сущенко рассказал, что помогло ему пережить российский плен.

Журналист и бывший политзаключенный Роман Сущенко рассказал, что во время плена в России держался и не падал духом благодаря творчеству – рисункам, картинам и письмам от близких и просто неравнодушных. Об этом он рассказал "Апострофу".

"Главное - не упасть, не потерять достоинства. То есть без пафоса - выжить, выжить в тех условиях, в которые попал. Это были книги, рисование и, конечно, переписка. Письма от родных: жены, дочери, сына, родителей. Было несколько трогательных глубоких личностных писем, в частности, от отца. Он тогда написал мне, что на 77-м году впервые узнал о добродетели сына: "Представь себе, сынок, как оно, прожить столько на свете, и только теперь увидеть, что в таких условиях у тебя появились новые качества", - рассказал он. Ему писало очень много людей: не только родные и близкие, но и незнакомые люди.

"Было несколько писем и от обычных людей, которые также запали в душу. В частности, от моей землячки из Черкасщины - Елены Давидюк, которая с семьей переехала из города в село Матусов. Чрезвычайно активный человек: она и крестиком вышивает, и книжки украинские читает, и волонтерит на фестивале "Ше.Fest". Она мне рассказывала о новых книгах, о фильмах, которые стоило посмотреть после возвращения. Мы где-то трижды обменялись мнениями. Такие большие массивы информации - как они с мужем выращивают козлят, клубнику, делают сыр - помогали мне абстрагироваться от условий, в которых я находился", – рассказал Сущенко.

Он также рассказал о письме, которое больше всего ему запомнилось и впечатлило – он был от киевского школьника Мирона.

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"Еще письмо от киевского школьника Мирона, который просто написал несколько фраз: мол, "держитесь" и "чем я могу вам помочь?". Я, даже не надеясь на второе его письмо, написал: "Спасибо, что вы написали. Мне было бы интересно услышать о кинематографе и песнях, которые вас интересуют?". Парень тогда был в 9-м классе, а мой малой - в 6-ом. Ответ Мирона был очень интересным. Я думал - он увлекается там поп, рэп или еще что-то. А он написал: "Я необычный молодой человек, меня интересует Виктор Цой и Игорь Тальков". И добавил: "Глубина этих песен чрезвычайная". А еще - он описал мне весь французский и отечественный кинематограф. Я был поражен. Тетрадь списана на 12 страниц. А еще писал о современном искусстве, и это чрезвычайно питало мозг", – поделился экс-заключенный Кремля.

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Кремль, Россия, Тюрьма, Политзаключенные, Роман Сущенко.
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