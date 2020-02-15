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Суббота, 15.02.2020
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Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России

Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
14:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Более 200 украинцев удерживаются в ОРДЛО, более 100 украинцев и крымских татар – в Крыму и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинская сторона не остановится в работе над освобождением всех удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и на территории России.

"Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели – освобождения по формуле "всех на всех", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский заявил, что украинская власть не остановится, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса, а более 100 украинцев и крымских татар удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации.

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Президент напомнил о важной договоренности Парижского саммита – обеспечение эффективной деятельности международных организаций, в частности, Международного комитета Красного Креста. "Сегодня представители МККК привлечены к поиску пропавших без вести. Открытым остается вопрос их доступа к удерживаемым лицам, но есть все основания рассчитывать на положительное решение этого вопроса", - сказал он.

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Россия, Крым, Донбасс, Пленные, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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