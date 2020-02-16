У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Имя Семён - это форма от древнеиудейского имени Симеон (Шимон), имеющего значение "слушающий", "услышанный Богом".

Семен довольно эмоциональный молодой человек. У него всегда много жизненной энергии. Однако он также бывает импульсивным и вспыльчивым. Если он обиделся на кого-либо, то это надолго. В данной ситуации не спасет даже раскаяние обидевшего человека. Он должен все «переварить» где-то глубоко в себе и тогда возможно и простит. Но помнить будет всегда. Семен также очень упрям, с ним сложно спорить, он всегда уверен в том, что прав. Он очень самолюбив. Поэтому нельзя задевать его самолюбие ни в коем случае. Иначе обида надолго обеспечена.

В жены Семен выбирает себе спокойную и сговорчивую девушку, потому что с другой он просто не уживется. Ему всегда нужен человек, который мог бы его успокоить, уравновесить. К жене относится ревниво, не позволяет ей ходить куда-то втайне от него. Даже посещение различных культурных мероприятий не должно обойтись без него, его женщина должна появляться там только под ручку с ним. У Семенов всегда только один крепкий брак. Если отношения с девушкой он готов в любой момент разорвать, то брак он пытает сохранить навсегда.

Поздравления

Милый Сеня наш, Семён,

Поздравляем с этим днём!

Тебе хотим мы пожелать

Никогда не унывать,

Здоровья, счастья, радости,

Чтоб ушли все гадости,

Всегда хорошего настроения,

Побольше добра и везения.

Любви взаимной, вечной,

Чтоб удача шла навстречу,

Помогли друзья в час нужный,

Только настоящей дружбы.

Стильный, гордый, непреступный,

Это наш родной Семен,

Он начитан и находчив,

Поразительно умен!

Пожелаем мы Семену

Слов на ветер не бросать,

Оставаться позитивным,

Никогда не унывать.

Семен, в твой день такой особый,

Желаю легкости, успеха и добра,

Ты очень милый, очень добрый,

Желаю, чтоб сбылась твоя мечта.

Желаю бед не знать, успеха, счастья,

Без них поверь мне очень сложно жить,

Желаю, чтобы отступили беды и ненастья,

Чтобы волшебным оказался каждый миг.

Есть клевый паренек Семен,

Таким талантом наделен.

Поет, играет на гитаре,

Танцует, если он в ударе.

Семен, всегда ты верь в себя,

Живи счастливо и любя.

И наслаждайся звуком песен,

И знай, всегда ты интересен.

Парень мощный ты, Семен,

Будь отважен и силен,

Чтобы всех врагов сражать

И успех за хвост держать.

Чтобы деньги постоянно

Сами прыгали в карманы,

И огромная любовь

Каждый день взрывала кровь!

Ты настойчив и продвинут,

Необычно ты умен.

Уважаю, восхищаюсь

Я тобой, мой друг Семен.

Пожелаю быть всегда

На волне удачи,

Цели важные свои

Четко обозначить.

Побеждать всегда желаю

Я в любви, в работе.

Жизнь проходит лишь всегда

На мажорной ноте.

Семену пожелаю горсть успеха,

Щепотку счастья, жменю доброты.

Чтобы с делами на отлично он справлялся,

Не возникало чтобы лишней суеты.

Чтоб в производстве травм не получил он,

Чтоб холодильник до отказа был забит.

Чтоб чувства милой согревали,

Не уставал чтоб на руках ее носить.

Верный товарищ, Семен

Ты не по годам смышлен!

За самое любое дело

Ты берешься очень смело!

Пусть благодаря старанию

Исполнятся твои желания.

Прокладывай свой путь вперед

Тебя удача уже ждет.

В жару пусть будет холодок,

А в день рождения поздравок.

От меня и от друзей.

Будь здоров и не болей!