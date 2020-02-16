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"Мюнхенский план" по Донбассу: в РФ не видят "зловещих политических замыслов"

"Мюнхенский план" по Донбассу: в РФ не видят "зловещих политических замыслов"
19:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Российский инициатор скандального "мюнхенского плана" прокомментировал его провал.

Андрей Кортунов, генеральный директор Российской совета по международным делам, который является одним из инициаторов скандального мюнхенского "мирного плана" по конфликту на Донбассе, заявил, что не стоит видеть в этом документе "зловещие политические замыслы" и "мюнхенский сговор".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в комментарии Deutsche Welle.

Кортунов рассказал, что инициаторами этого документа были Российский совет по международным делам, который он возглавляет, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative.

"Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, что неверно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко - как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", - отметил Кортунов.

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Касательно пункта этого документа о начале национального диалога об украинской идентичности, в том числе с Россией, он добавил, что это было бы полезно для Украины.

"Украина является очень плюралистическим обществом и для нее такой диалог был бы полезен. Что касается участия других стран-соседей - это вопрос к украинскому руководству, насколько оно готово к такому диалогу", - сказал гендиректор РСМД.

Напомним, план из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинскости. За несколько часов текст плана исчез, но сейчас он снова доступен.

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В США назвали неприемлемым "мюнхенский план", а министерство иностранных дел Украины заявило о несогласии с идеями этого плана.

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Россия, Донбасс, Мюнхенская конференция, Андрей Кортунов.
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