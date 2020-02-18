Скачать
Вторник, 18.02.2020
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализиван
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализиван
Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу
Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Знаменитости, у которых есть свой частный остров (Фото)
Знаменитости, у которых есть свой частный остров (Фото)

Пристайко: Украинца с Diamond Princess завтра должны выписать из больницы

Пристайко: Украинца с Diamond Princess завтра должны выписать из больницы
04:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Двое граждан Украины из 25 членов экипажа, которые находились на корабле, сейчас лечатся в военном госпитале

Одного из двух украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, инфицированных коронавирусом COVID-19, должны завтра выписать из больницы. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Двое наших граждан из 25 членов экипажа, которые находились на корабле, сейчас лечатся в военном госпитале. Последний раз наши консулы связывались с врачами 13 февраля. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего вообще выпишут завтра", - сказал Пристайко.

Он добавил, что после того, как это произойдет, будет рад сообщить украинцам, что даже те наши люди, которые были на круизном лайнере, находятся в безопасности.

Пристайко о перестановках в команде Путина: Будем наблюдать, что планирует Козак

Как сообщалось, на борту Diamond Princess, которая сейчас стоит на карантине, находились около 3,6 тысячи человек из 50 стран, в том числе, 25 украинцев. Пока известно о двух украинцев, у которых подтвердили инфицирования коронавирусом COVID-2019.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Больница, Коронавирус, Вадим Пристайко, Diamond Princess, Коронавирусом COVID-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
02 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
03 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
04 Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
05 Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой
Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь