Пристайко: Украинца с Diamond Princess завтра должны выписать из больницы

Новости Украины:Двое граждан Украины из 25 членов экипажа, которые находились на корабле, сейчас лечатся в военном госпитале

Одного из двух украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, инфицированных коронавирусом COVID-19, должны завтра выписать из больницы. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Двое наших граждан из 25 членов экипажа, которые находились на корабле, сейчас лечатся в военном госпитале. Последний раз наши консулы связывались с врачами 13 февраля. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего вообще выпишут завтра", - сказал Пристайко.

Он добавил, что после того, как это произойдет, будет рад сообщить украинцам, что даже те наши люди, которые были на круизном лайнере, находятся в безопасности.

Как сообщалось, на борту Diamond Princess, которая сейчас стоит на карантине, находились около 3,6 тысячи человек из 50 стран, в том числе, 25 украинцев. Пока известно о двух украинцев, у которых подтвердили инфицирования коронавирусом COVID-2019.