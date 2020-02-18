Когда будет Масленичная неделя в феврале 2020 года

Новости Украины:Масленичная неделя — славянский праздник, который дошел до потомков видоизмененным, но не потерял своего очарования.

Ежегодное празднование Масленичной недели — знаменательное событие, которого ждут с нетерпением. Отметить это событие в 2020 году соберется множество людей, и многие уже задаются вопросом о том, когда же начнутся гуляния, связанные с проводами зимы.

Это время ждут и сейчас, как ждали когда-то наши предки-славяне, чтобы попрощаться с морозной стужей и помочь весне растопить льды. Народные гуляния на Масленичной неделе состоятся уже совсем скоро, и эксперты предлагают не только узнать точную дату начала торжеств, но и заранее выбрать самый вкусный рецепт блинов. Это лакомство испокон веков символизировало солнечный диск, и именно блинами потчуют друг друга в течение всего периода праздника.

Когда начало Масленичной недели в 2020 году

Дата Масленицы меняется из года в год и зависит от церковного календаря. Несмотря на то, что праздник языческий, его включили в календарь из-за того, что народ не захотел лишаться удивительного тожества, который длится целую неделю и связан с долгожданным наступлением весны. В прежние времена гуляния длились целых две недели, однако в 17 веке после длительного согласования Масленичную неделю сократили на семь дней и внесли в список православных праздников.

Празднование Масленицы высчитать легко: ее дата зависит от празднования Светлой Пасхи и всегда происходит за восемь недель до этого великого события. Масленица — время раздольного гуляния, сытных обедов и ужинов, гаданий и забав, которые так или иначе связаны с культурой славян.

В 2020 году Масленичная неделя стартует 24 февраля и продлится до 1 марта, дня наступления календарной весны. Сырная неделя, как ее еще называют, вмещает в себя целых семь праздников, во время которых даже в современном мире принято соблюдать заветы предков. Празднование Масленицы — это не только приветствие долгожданной весны, но и способ привлечь в жизнь благополучие, попрощаться с неприятностями и укрепить семейные узы.

Масленичная неделя — прекрасное время, когда взрослые и дети смогут вдосталь полакомиться блинами с разными начинками, поучаствовать в конкурсах, сходить в гости и принять участие в главной забаве — сжигании чучела Зимы. Кроме того, во время праздничной недели можно смело отправляться на поиски второй половинки, чтобы начать весну не в одиночестве.