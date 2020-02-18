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Цены на авиабилеты расти не будут: В Мининфраструктуры успокоили украинцев

Цены на авиабилеты расти не будут: В Мининфраструктуры успокоили украинцев
13:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Мининфраструктуры заявили, что повышение платы за аэронавигационное обслуживание не приведет к подорожанию авиабилетов.

Повышение ставок платы за аэронавигационное обслуживание (АНО) не повлияет на стоимость авиабилетов, так как стоимость услуг АНО в конечной стоимости билета составляет не более 3-5%. Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

"Стоимость авиабилетов не повысится вдвое. Информация, которую распространяют некоторые СМИ, - является манипулятивной и дезинформирует общественность. По открытой информации участников рынка и международных авиационных организаций, стоимость услуг за аэронавигационное обслуживание в конечной стоимости билета составляет не более 3-5%. Колебания ставок платы за аэронавигационное обслуживание фактически не влияет на конечную стоимость билета", - говорится в сообщении.

Министерство приводит расчеты: в результате разделения даже максимального увеличения стоимости платы за аэронавигационное обслуживание для одного воздушного судна на количество пассажиров, на одного пассажира придется всего от 0,1 до 1 евро.

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Как сообщалось ранее, ранее Министерство инфраструктуры заявило, что Украина переходит на европейскую модель ежегодного пересмотра и актуализации ставок платы за аэронавигационное обслуживание.

Отмечалось, что действующие с июля 2019 года ставки в Украине занижены и не покрывают расходов на аэронавигационное обслуживание.

Ранее Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры путем установления в аэропорту ”Борисполь” платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов самолетов вдвое ниже, чем в других аэропортах.

Напомним, Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании января текущего года.

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Авиаперелеты, Цены на билеты, Авиабилеты, Министерства инфраструктуры.
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