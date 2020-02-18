Политзаключенный Николай Семена вернулся в Украину

Новости Украины:Украинский журналист Николай Семена, которого российские оккупанты осудили за непризнание аннексии Крыма, уже находится на материковой части Украины.

Крымский политзаключенный, журналист Николай Семена находится на контролируемой правительством Украины территории. Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 года незаконно осужденный оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала омбудсмен.

Как сообщалось, 22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.