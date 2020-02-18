Политзаключенный Николай Семена вернулся в Украину

Крымский политзаключенный, журналист Николай Семена находится на контролируемой правительством Украины территории. Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.
"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 года незаконно осужденный оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала омбудсмен.
Как сообщалось, 22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.
28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.