Скачать
Вторник, 18.02.2020
СНБО передал президенту на утверждение стратегию нацбезопасности
СНБО передал президенту на утверждение стратегию нацбезопасности
В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае
Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля

Политзаключенный Николай Семена вернулся в Украину

Политзаключенный Николай Семена вернулся в Украину
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинский журналист Николай Семена, которого российские оккупанты осудили за непризнание аннексии Крыма, уже находится на материковой части Украины.

Крымский политзаключенный, журналист Николай Семена находится на контролируемой правительством Украины территории. Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 года незаконно осужденный оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала омбудсмен.

Как сообщалось, 22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В аннексированном Крыму ФСБ заявила об аресте украинца

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Журналист, Людмила Денисова, Аннексия Крыма, Николай Семена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Мы уверенно идем к миру
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь