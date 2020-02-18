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Вторник, 18.02.2020
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Эскалация на Донбассе: открыто дело

Эскалация на Донбассе: открыто дело
16:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Прокуратура открыла производство по факту сегодняшних обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

По факту обстрелов позиций подразделений Объединенных сил вблизи ряда населенных пунктов Луганской области открыто уголовное производство, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"По фактам обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч.5 ст.260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают: "По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

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Согласно сообщению Офиса генпрокурора, под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и осуществили попытку продвинуться через линию разграничения, вследствие чего один украинский военнослужащий погиб, а пятеро получили ранения.

Досудебное расследование в указанном производстве проводит СБУ, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.

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Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.

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Прокуратура, Донбасс, ООС, ОГП.
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