Скачать
Вторник, 18.02.2020
СНБО передал президенту на утверждение стратегию нацбезопасности
СНБО передал президенту на утверждение стратегию нацбезопасности
В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае
Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля

Совбез ООН: Украина намерена обсудить вопрос обострения ситуации на Донбассе

Совбез ООН: Украина намерена обсудить вопрос обострения ситуации на Донбассе
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Заседание Совбеза ООН состоится сегодня в 22:00 по Киеву.

Украина поднимет вопрос обострения на Донбассе на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня", - заявил он.

По словам Николенко, украинскую делегацию на заседании Совета безопасности ООН будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Сегодня Совбез ООН проведет заседание по Украине

Как напомнил Николенко, начало заседания – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузии.  

Напомним, Елена Зеленская и председатель ЮНИСЕФ в Украине обсудили сотрудничество, направленное на улучшение жизни детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Террористы, ООН, Донбасс, Совбез ООН, Олег Николенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Мы уверенно идем к миру
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь