Кличко: В Ассоциацию городов Украины вступили 44 новых члена

Новости Украины:В Киеве проходит заседание правления Ассоциации городов Украины.

В Ассоциацию городов Украины вступили 44 новых члена и теперь организация объединяет 872 громады.

Об этом заявил председатель АГУ, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления Ассоциации, которое проходит в Киеве, сообщает пресс-служба столичного головы.

"К нам поступило 44 решения местных советов о вступлении в Ассоциацию. 39 из них - объединенные территориальные громады. Еще один - Новобугский городской совет Николаевской области - подтвердил свое членство в Ассоциации после объединения", - сказал Кличко.

Как отмечается, таким образом, сегодня в Ассоциацию городов Украины входит 872 члена, в том числе 484 объединенные громады.

АГУ основана в июне 1992 года, и в то время в ее состав входило 35 городов. На межрегиональном совещании руководителей городских советов, состоявшемся тогда в Днепропетровске, была определена основная цель деятельности Ассоциации - поддержка курса рыночных преобразований, расширение горизонтальных связей между городами на основе экономического сотрудничества, защита законных прав и интересов членов Ассоциации в органах власти и управления, взаимодействие с властными структурами и общественными объединениями в деле превращения Украины в страну с социально ориентированной рыночной экономикой.

В январе 1995 года на общем собрании Ассоциации был принят новый устав, согласно которому она получила статус всеукраинской негосударственной организации.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отправился в небольшой отпуск.