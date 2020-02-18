Скачать
Вторник, 18.02.2020
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Костюк и Снигур успешно стартовали в Каире
Костюк и Снигур успешно стартовали в Каире
Как две капли: Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью
Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью

Кличко: В Ассоциацию городов Украины вступили 44 новых члена

Кличко: В Ассоциацию городов Украины вступили 44 новых члена
17:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве проходит заседание правления Ассоциации городов Украины.

В Ассоциацию городов Украины вступили 44 новых члена и теперь организация объединяет 872 громады.

Об этом заявил председатель АГУ, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления Ассоциации, которое проходит в Киеве, сообщает пресс-служба столичного головы.

"К нам поступило 44 решения местных советов о вступлении в Ассоциацию. 39 из них - объединенные территориальные громады. Еще один - Новобугский городской совет Николаевской области - подтвердил свое членство в Ассоциации после объединения", - сказал Кличко.

Как отмечается, таким образом, сегодня в Ассоциацию городов Украины входит 872 члена, в том числе 484 объединенные громады.

Кличко рассказал, сколько сэкономил на "стеклянном мосту"

АГУ основана в июне 1992 года, и в то время в ее состав входило 35 городов. На межрегиональном совещании руководителей городских советов, состоявшемся тогда в Днепропетровске, была определена основная цель деятельности Ассоциации - поддержка курса рыночных преобразований, расширение горизонтальных связей между городами на основе экономического сотрудничества, защита законных прав и интересов членов Ассоциации в органах власти и управления, взаимодействие с властными структурами и общественными объединениями в деле превращения Украины в страну с социально ориентированной рыночной экономикой.

В январе 1995 года на общем собрании Ассоциации был принят новый устав, согласно которому она получила статус всеукраинской негосударственной организации.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отправился в небольшой отпуск.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Мэр Киева, Ассоциация городов Украины, АГУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Главные признаки наличия камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Мы уверенно идем к миру
&quot;Два динозавра по цене одного&quot;: палеонтолог разгадал тайну загадочных следов на потолке пещеры (Фото)
Палеонтолог разгадал тайну загадочных следов на потолке пещеры (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь