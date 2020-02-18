Финансирование госпрограмм: Минобороны открыло информацию

Новости Украины:В Минобороны отреагировали на критику со стороны СМИ.

Министерство обороны Украины обнародовало информацию о финансировании программ государственного оборонного заказа.

Как сообщает Управление коммуникаций и прессы Минобороны, "сегодня, 18 февраля, на одном из интернет-ресурсов был опубликован материал, содержащий ряд критических замечаний к проекту государственного оборонного заказа на 2020 год (ГОЗ)".

В связи с тем, что проект ГОЗ имеет гриф "совершенно секретно", Министерство обороны не может раскрывать положения упомянутого документа, поскольку это может повлиять на обороноспособность Украины в целом, говорится в сообщении.

Также в Минобороны отсутствует информация о возможном попадании проекта гособоронзаказа посторонним лицам.

В условиях, когда невозможно открыто говорить о причинах закупки тех или иных образцов вооружения и военной техники (ВВТ), оборонное ведомство подчеркивает, что указанная информация не соответствует действительности.

В то же время Минобороны дает разъяснения в пределах открытой информации.

Так, в настоящее время продолжается выполнение программы по созданию многофункционального ракетного комплекса (МФРК). В соответствии с поручением президента Украины, в Минобороны разрабатывается государственная программа развития ракетно-реактивного вооружения. Концепция данной программы пока проходит внешнее согласование.

Финансирование программы "Нептун" в 2020 году предусмотрено в полном объеме. В 2020 году запланировано проведение государственных испытаний и принятие на вооружение берегового ракетного комплекса. Проектом ГОЗ-2020 предусмотрено финансирование закупки указанных комплексов.

Закупка ракет "Ольха" запланирована в соответствии с программными показателями, в пределах выделенного финансового ресурса.

На закупку средств связи запланировано 10% от направления закупки ВВТ.

"Закупка грузовых автомобилей повышенной проходимости в 2020 году запланирована по открытой процедуре, поэтому говорить о закупке у одной частной компании некорректно", - отметили в Минобороны.

Также сообщается, что закупка БМП в 2020 году будет осуществлена в объемах согласно коммерческим предложениям по импорту, с учетом того, что на вооружении Вооруженных сил стоят образцы бывшего СССР.

В 2020 году запланирована поставка более 70 беспилотных авиационных комплексов в соответствии с потребностью, определенной Генеральным штабом.

В Минобороны считают, что подобные публикации, к сожалению, будут появляться в СМИ и в дальнейшем, пока государственный оборонный заказ будет "закрытым" и полностью недоступным для общественности и СМИ документом.

"Именно поэтому, во избежание подобных инсинуаций и неверной трактовки положений ГОЗ, создание системы действенного контроля со стороны общественности и СМИ за использованием государственных средств, оборонное ведомство Украины работает над тем, чтобы сделать документ более открытым. Это позволит максимально избежать обвинений в коррупции или "лоббировании чьих-то интересов", - подчеркнули в Управлении коммуникаций и прессы Минобороны.

Как сообщал ось ранее, сегодня, 18 февраля, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что объем государственного оборонного заказа в этом году планируется увеличить на 16% по сравнению с прошлым годом - до более 1 млрд долларов.

Он сообщил, что на заседании было принято решение об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

Вместе с тем Данилов опроверг утверждение, что новым оборонным заказом не предусмотрено финансирование ракетных программ.