Украина за год потеряла четверть миллиона граждан

Новости Украины:Численность жителей Украины сократилось до 41,9 миллионов человек.

Численность населения Украины в 2019 году уменьшилась на 250,8 тыс. человек по сравнению с 2018 годом и на 1 января 2020 составила 41 млн 902 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в 2019 году родилось 308,8 тыс. детей, в то время как годом ранее этот показатель составил 335,9 тыс.

За прошлый год была зафиксирована естественная убыль населения – 581,1 тыс. человек, тогда как в 2018 году естественная убыль составила 587,7 тыс. человек.

При этом число приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 25 тыс. 512 человек. В 2018 году этот показатель составил 18 тыс. 589 человек.

Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших приходится 53 новорожденных.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Как сообщалось, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет представил результаты работы по оценке численности населения Украины, согласно которым этот показатель составлял 37,29 млн человек на 1 декабря 2019 года. Согласно исследованию, дети в возрасте до 14 лет составляют 15,4% (5,756 млн), лица в возрасте от 15 до 24 лет - 9,6% (3,584 млн), в возрасте от 25 до 54 – 44,1% (16,458 млн), в возрасте от 55 до 64 – 14,1% (5,243 млн), пожилые люди от 65 лет составляют 16,8% населения (6,248 млн).