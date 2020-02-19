Скачать
Среда, 19.02.2020
Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Эпидемия коронавируса в Китае: число смертей возросло до 2004
Эпидемия коронавируса в Китае: число смертей возросло до 2004
Как Атлетико шокировал Ливерпуль на Метрополитано (Видео)
Как Атлетико шокировал Ливерпуль на Метрополитано (Видео)
19 февраля - приметы и обряды в День Вукола
19 февраля - приметы и обряды в День Вукола

Самолет для эвакуации украинцев вылетел в китайский Ухань

Самолет для эвакуации украинцев вылетел в китайский Ухань
07:00 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Самолет специального рейса вылетел из Киева в 2:50 ночи 19 февраля и вернется в Украину 20 февраля в 8 утра, сообщает пресс-служба Правительства.

Наша страна получила разрешение на осуществление полета специальным рейсом из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса, чтобы доставить украинцев, которые находятся там, домой.

"Мы полностью готовы к процессу эвакуации граждан и отправления самолета до Уханя. Команда, которая полетит в китайскую провинцию, прошла соответствующее обучение. Они смогут оказывать помощь согласно установленным правилам эпидемической безопасности", – подчеркнула министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Напомним: на борт самолета будут допущены для эвакуации только здоровые граждане, проверку которых проведут китайские и украинские медицинские работники. Кроме этого, для оказания медицинской помощи, если это будет необходимым, в самолете будут находиться квалифицированные врачи. Кроме этого, каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки подпишет добровольное согласие на проведение обсервации и слежения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа человека не будут эвакуировать.

Сейчас специалистами прорабатываются 4 варианты объектов в разных регионах Украины.

Госсекретарь МИД Андрей Заяц сообщил, что в Украину будут эвакуированы 49 украинцев и до 25 человек иностранцев (граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании).

"Иностранные граждане будут эвакуированы в соответствии с нормами международного взаимодействия и пройдут обсервацию вместе с украинцами, а позже будут отправлены к себе домой", – отметил дипломат.

В свою очередь Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что все правоохранительные структуры, в частности МВД, Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС готовы к выполнению своих задач по назначению, начиная от встречи и сопровождения до обеспечения охраны места проведения обсервации.

У Криклия рассказали, как готовились к эвакуации из Уханя

"В районе этого места будет развернут оперативный штаб, который будет координировать действия всех органов, привлеченных к мероприятиям по обеспечению обсервации", – добавил он. Как сообщалось, рейс для эвакуации граждан из Уханя переносился несколько раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самолет, Эвакуация, Ухань, Зоряна Скалецкая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
03 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
04 Онкобольной Алле Мазур презентовали особый подарок (Фото)
05 Наступление оккупантов: в "Слуге народа" предложили узнать о произошедшем "из первых уст"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Весна в феврале: в Украине будет тепло и солнечно
Весна в феврале: в Украине будет тепло и солнечно
Обострение на Донбассе: обстрелы из запрещенного оружия, один военный погиб и шестеро пострадали
Обострение в ООС: один военный погиб и шестеро пострадали
Самолет для эвакуации украинцев из Китая вылетел в Ухань
Самолет для эвакуации украинцев из Китая вылетел в Ухань
Рецепт дня: Домашние конфеты &quot;Баунти&quot;
Рецепт дня: Домашние конфеты "Баунти"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь