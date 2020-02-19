Самолет для эвакуации украинцев вылетел в китайский Ухань

Новости Украины:Самолет специального рейса вылетел из Киева в 2:50 ночи 19 февраля и вернется в Украину 20 февраля в 8 утра, сообщает пресс-служба Правительства.

Наша страна получила разрешение на осуществление полета специальным рейсом из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса, чтобы доставить украинцев, которые находятся там, домой.

"Мы полностью готовы к процессу эвакуации граждан и отправления самолета до Уханя. Команда, которая полетит в китайскую провинцию, прошла соответствующее обучение. Они смогут оказывать помощь согласно установленным правилам эпидемической безопасности", – подчеркнула министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Напомним: на борт самолета будут допущены для эвакуации только здоровые граждане, проверку которых проведут китайские и украинские медицинские работники. Кроме этого, для оказания медицинской помощи, если это будет необходимым, в самолете будут находиться квалифицированные врачи. Кроме этого, каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки подпишет добровольное согласие на проведение обсервации и слежения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа человека не будут эвакуировать.

Сейчас специалистами прорабатываются 4 варианты объектов в разных регионах Украины.

Госсекретарь МИД Андрей Заяц сообщил, что в Украину будут эвакуированы 49 украинцев и до 25 человек иностранцев (граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании).

"Иностранные граждане будут эвакуированы в соответствии с нормами международного взаимодействия и пройдут обсервацию вместе с украинцами, а позже будут отправлены к себе домой", – отметил дипломат.

В свою очередь Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что все правоохранительные структуры, в частности МВД, Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС готовы к выполнению своих задач по назначению, начиная от встречи и сопровождения до обеспечения охраны места проведения обсервации.

"В районе этого места будет развернут оперативный штаб, который будет координировать действия всех органов, привлеченных к мероприятиям по обеспечению обсервации", – добавил он. Как сообщалось, рейс для эвакуации граждан из Уханя переносился несколько раз.