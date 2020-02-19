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День весеннего равноденствия в 2020 году: какого числа

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День весеннего равноденствия в 2020 году: какого числа
08:41 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Весеннее равноденствие можно назвать полноценным днем силы, ведь энергетика этого дня поистине созидательна.

Весеннее равноденствие — один из самых важных дней весны, потому что он является условной границей между зимой и летом. С ним связано множество интересных традиций и примет.

Первопричиной этому является расцвет солнечной силы, наступление астрономической весны. В такие дни хочется любить и быть любимыми, поэтому можно воспользоваться специальным обрядом на привлечение любви.

Как этот день повлияет на нас с вами

Само собой, у многих появится больше физических и эмоциональных сил. В 2020 году весеннее равноденствие намечено на 20 марта, которое выпадает на пятницу. Это будет одна из самых приятных, ярких и продуктивных пятниц в марте и вообще этой весной.

В этот день стоит заняться любыми важными делами, стремясь при этом к физической активности. 20 марта день и ночь будут примерно равны, поэтому все должно быть в гармонии. Эксперты советуют не фокусировать полностью свое внимание на работе или делах. Вечером нужно обязательно встретиться со второй половинкой или друзьями и развлечься.

Не рекомендуется в этот день лениться, бездействовать, но и излишне упрямо двигаться вперед тоже не желательно. Необходимо бороться с прокрастинацией и заниматься любимыми делами. Очень повезет представителям творческих и креативных профессий. 20 марта можно принимать важные решения, но желательно не верить одной лишь интуиции или только логике: тут тоже важен симбиоз двух начал. Развить интуицию за самый короткий срок помогут простые упражнения на каждый день.

Велика вероятность 20 числа встретить любимого человека. Мощная солнечная энергия поможет пересечься двум половинкам, которые находятся порознь и пока не знают, что им предначертано быть вместе.

Приметы и традиции весеннего равноденствия

Не стоит обходить вниманием близких, если вы ходите провести этот день правильно. Издревле в день весеннего равноденствия принято было дарить подарки родственникам, угощать вкусной едой соседей и друзей. 20 марта должен быть днем веселья и хорошего настроения. В большинстве мировых культур это особенный день, большой праздник, который имеет огромную важность, ведь природа начинает расцветать и зима отступает.

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Действуют в этот день и интересные приметы, которые в основном связаны с погодой. Например, если в этот день стоят холода, то это значит, что зима пока не готова уходить, и морозы продержатся еще долго.

Если вам на пути 20 марта будут встречаться добрые и приятные люди, то таким образом Вселенная оповестит вас о том, что вы все это время были на верном пути и совершали правильные поступки. В том случае, если в этот день вас будут ждать ссоры и неудачи, возможно, в недавнем прошлом вы сделали нечто неправильное, расстроили или обидели того, кто этого не заслуживал.

В такие дни, как 20 марта очень полезными являются духовные практики и поиски. Попробуйте вечером воспользоваться медитацией на создание успешного будущего.

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