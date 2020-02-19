Зима так и не пришла: метеорологам сложно определить приход весны

Новости Украины:В этом году метеорологическая зима в Киев так и не пришла.

Метеорологам сложно определить, пришла ли весна из-за затянутых переходов между сезонами. Об этом сообщила начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

"В связи с глобальными изменениями климата - в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла. Такое случается в северных областях часто, но в Киеве это впервые такое - в этом году. И поэтому мы считаем, что она уже не придет. Надо определяться уже с метеорологической весной. Мы уже будем анализировать, когда точно можно будет сказать, что весна к нам пришла. Это очень сложно в этом году, потому что это не так, как всегда делалось", - сказала Донич.

Она отметила, что в этом году очень затянулись переходы между сезонами.

"Вообще, метеорологическая весна - это период устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения. И поэтому, в принципе, мы проанализируем, и, может, она уже и наступила. То есть, надо анализировать температуру, как она будет себя дальше вести. Еще март не начался, и если будут какие-то перепады - то заранее не можем сказать. Если март будет стабильно теплый - то весна уже, может, и сейчас наступила, но пока не можем так рано говорить", - добавила Донич.

По ее словам, прогноз на две недели такой, что не планируется похолодание. Дальнейшего прогноза - на месяц - они дать не могут.

Также метеоролог отметила, что похолодание будет не очень хорошо влиять на природу, ведь вегетационно растения начинают свой отсчет на весну, и если это запрограммировано, то холодов не нужно.