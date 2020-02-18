Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд

Новости Украины:В понедельник, 17 февраля, в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд.

В понедельник, 17 февраля, в Киеве был превышен на 0,2 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений обсерватории, среднесуточная температура в понедельник составила 4,8 градусов тепла.

"Такая температура по климатической норме соответствует температуре конца марта", - отметили метеорологи.

Как сообщалось, 15 и 17 февраля в Киеве были установлены температурные рекорды, когда ночи были самыми теплыми за 140 лет наблюдений.

Напомним, в Украине в среду, 19 февраля, местами возможны дождь и мокрый снег, днем до 12 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток в западных, юго-восточных областях и в Крыму местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики. Ночью и утром в стране местами туман.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 3-9° тепла, завтра в южной части до 12°.