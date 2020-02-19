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Помещения с эвакуированными из Уханя украинцами возьмут в двойное кольцо защиты

Помещения с эвакуированными из Уханя украинцами возьмут в двойное кольцо защиты
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Эвакуированные из китайского Уханя граждане будут изолированы в Украине на карантин.

К охране территории, где будут находиться эвакуированные с китайского Уханя украинцы будут привлечены ежесуточно 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины. Сегодня в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью. Известно, что самолет заберет граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Для того, чтобы предотвратить распространение возможного вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предупреждению занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Кроме того, установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР. На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

Эвакуация украинцев: Премьер показал видео, как самолет отправился в Китай

К охране этой территории будет привлечено ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для перевозки подготовлено 7 автобусов ГСЧС. К проведению операции привлечены 33 спасателя. Во всех областях Украины в усиленном режиме находятся подразделения радиационной и химической защиты.

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Китай, Минздрав, Карантин, Ухань, Хубэй, Коронавирус, МИД Китая, Алексей Гончарук, Коронавирус в Китае, Covid-19.
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