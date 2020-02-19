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Среда, 19.02.2020
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Китайский коронавирус: в Одесской области запасаются инфекционными боксами

Китайский коронавирус: в Одесской области запасаются инфекционными боксами
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Одесской ОГА отчитались о подготовке к борьбе с коронавирусом COVID-19.

Одесская городская инфекционная больница станет базовым медицинским учреждением для диагностирования и лечения лиц, у которых могут быть обнаружены признаки инфицирования коронавирусом COVID-19.

Также приведены к готовности приема людей на случай распространения коронавируса реанимационные отделения ряда других больниц области, сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Одесской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Максима Куцого.

"На закрытом заседании в Одесской ОГА я утвердил ряд дополнительных мер по недопущению проникновения вируса в регион. Согласовали с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни. Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы", - отметил Куцый.

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По его словам, все реанимационные отделения больниц области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.

В то же время глава ОГА подчеркнул, что "ни один подтвержденный случай заболевания в Украине не зафиксирован. Однако Одесчина готова оказать медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение болезни".

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Минздрав, МОЗ, Одесская область, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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