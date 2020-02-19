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На лайнере Diamond Princess обнаружили еще почти 80 зараженных

На лайнере Diamond Princess обнаружили еще почти 80 зараженных
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:После снятия карантина на лайнере Diamond Princess зафиксировали 79 новых случаев заражения коронавирусом.

На круизном лайнере Diamond Princess, с которого 19 февраля сняли карантин, зафиксировали 79 новых зараженных коронавирусом COVID-2019.

Об этом сообщает CNA.

"Новые 79 случаев заражения коронавирусом были зафиксированы на борту круизного корабля Diamond Princess в Японии, в результате чего общее количество (больных COVID-2019 в Японии - ред.) увеличилось до 621", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в среду в Японии с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за коронавируса, пассажиров начали отправлять на берег. Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на новый коронавирус и отсутствие симптомов.

Ожидается, что к концу этого дня 500 человек уже будут на суше. До конца выходных все здоровые пассажиры должны высадиться.

По результатам последнего масштабного исследования китайских медиков, более 80% из изученных 70 000 случаев коронавирус COVID-19 - мягкие, а наибольший риск коронавирус представляет для пожилых и больных людей.

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Япония, Коронавирус, Diamond Princess, Covid-2019.
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