Зеленский ознакомился с ходом ремонта Бориспольской больницы (Фото)

Новости Украины:По словам президента Украины, Бориспольскую больницу отремонтируют к июлю текущего года.

Капитальный ремонт Бориспольской многопрофильной больницы на Киевщине должны завершить к 1 июля, а родильное отделение - к концу года.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время посещения больницы, сообщает пресс-служба главы государства.

Он проверил ход капитального ремонта части помещений больницы, в частности родильного и инфекционного отделений, а также осмотрел уже обновленное детское отделение.

"В июле мы договорились, что эта больница будет сдана за год. Первая часть будет сдана в марте, вторая - в июне, третья - в июле. И останется родильное отделение, которое будет построено к концу года", - сказал Зеленский.

Он также пообещал, что будет проверять выполнение плана.

В свою очередь главный врач КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения" Александр Щур отметил, что после ремонта условия обслуживания пациентов будут значительно улучшены. По его словам, вскоре в обновленных кабинетах заработают эндоскопия, бронхоскопия, ЭКГ и УЗИ, которые сейчас проводятся в неприспособленных помещениях.

Также Президент проверил, как действует государственная программа "Доступные лекарства", а главный врач заверил, что в аптечном пункте на территории больницы пациенты могут получить препараты со скидками и бесплатный инсулин.

Кроме того, Президенту продемонстрировали проект реконструкции инфекционного отделения. По словам председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева, средства на ремонт выделены из местных бюджетов.

Вместе с тем в ОП проинформировали, что также идет ремонт родильного отделения, где будут проведены масштабные работы. Заменяется все инженерное оборудование, водопровод, системы отопления и энергоснабжения. Запуск этого отделения планируют к 1 декабря текущего года.