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Среда, 19.02.2020
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Конфликт интересов экс-адвоката Януковича: НАПК направило запрос в ГБР, но ответа не поступило

Конфликт интересов экс-адвоката Януковича: НАПК направило запрос в ГБР, но ответа не поступило
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:НАПК не получило от ГБР информации о наличии конфликта интересов у первого заместителя директора бюро Бабикова.

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) не получало информацию от Государственного бюро расследований (ГБР) о наличии конфликта интересов у первого заместителя директора бюро Александра Бабикова.

Об этом заявил, член антикоррупционного комитета Верховной Рады, депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Был поднят вопрос касательно конфликта интересов первого заместителя директора ГБР, экс-адвоката Януковича Бабикова. НАПК в ответ на обращение депутатов направило соответствующий запрос в ГБР, но не получило оттуда никакой информации", - заявил Юрчишин.

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Депутат добавил, что теперь согласно законодательству, НАПК имеет право сделать вывод о конфликте интересов Бабикова на основании той информации, которая есть у агентства.

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ГБР, Александр Бабиков, НАПК, Ярослав Юрчишин.
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