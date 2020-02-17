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В Броварах пьяный полицейский наехал на пешеходов, один погиб

В Броварах пьяный полицейский наехал на пешеходов, один погиб
09:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:ГБР задержало полицейского, совершившего смертельный наезд на пешехода в Броварах.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Национальной полиции в Киевской области, который совершил ДТП со смертельным исходом.

"Установлено, что работник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от должности", - сообщает пресс-служба ГБР.

По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое привело к смерти пострадавшего) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказания вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Как сообщалось, смертельное ДТП с участием полицейского произошло 16 февраля в Броварах Киевской области. Работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля "Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать преимущество им и совершил наезд на двух человек. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

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Полицейский попытался скрыться с места происшествия и отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

Напомним, в воскресенье, 16 февраля, в Днепре водитель Audi, "убегая" от полиции, наехал на пешеходов, в результате чего один человек погиб.

Правоохранители задержали пьяного водителя в Сумской области, у которого при себе не было водительского удостоверения.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, ГБР, Происшествия.
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