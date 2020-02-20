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"Дело украинских диверсантов": Денисова поделилась хорошей новостью

"Дело украинских диверсантов": Денисова поделилась хорошей новостью
01:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинский политзаключенный Стогний прибыл в Киев.

Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила, сейчас находится в Киеве, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья. Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлению необходимой врачебной помощи Алексею", - сказано в сообщении.

Омбудсмен подчеркнула, что проводит необходимую работу для скорейшего возвращения 115 граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются в РФ.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус использовать все рычаги влияния, чтобы обеспечить соблюдение основных прав и свобод граждан Украины, которые до сих пор являются пленниками Кремля", - отметила Денисова.

Как сообщалось, Стогния так называемый "Киевский районный суд Симферополя" 17 июля 2017 года приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Он является фигурантов так называемого "дела украинских диверсантов".

В российских СМИ в ноябре 2016 года было опубликовано видео, на котором Стогний в ходе допроса дает "признательные показания" в шпионаже в пользу Украины.

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Как сообщила "Крымская правозащитная группа", по информации супруги Алексея Оксаны Стогний, ее мужа задержали в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года на российском "пограничном посту" напротив пункта пропуска "Каланчак" при выезде из Крыма, когда он направлялся в Киев к дочери на день рождения. На следующий день дома и в магазине севастопольца провели незаконные обыски под видом "осмотра помещения на содержание незаконных предметов", ничего не нашли, изъяли компьютеры и ноутбуки.

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Политзаключенные, Людмила Денисова, Оккупированный Крым, Алексей Стогний.
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