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Четверг, 20.02.2020
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20 февраля - приметы и обряды в День Луки
20 февраля - приметы и обряды в День Луки

20 февраля - приметы и обряды в День Луки

20 февраля - приметы и обряды в День Луки
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день Православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского, который был родом из Кастории – города на северо-западе Греции.

Традиции на 20 февраля

В этот день принято было печь пироги с луком и не съедать все самим, а раздавать часть нищим - "на счастье". Считается, что отданное сторицей вернется в руки. Если в этот день неожиданно прогремит гром - крестьяне видели в этом пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.

Гром в конце Сретения как бы предупреждал о каре небесной в решающую для земледельца пору. В этот день полагалось поминать усопших предков, в народе говорили: "Живы родители - почитай, умерли - поминай".

Этот день считался самым подходящим для приготовления целебных средств из кореньев. Особую силу имела лапчатка, поскольку ее листочки напоминали крест, она считалась русским народом могущницей, то есть травой, в которой заключена крестная сила.

Приметы на 20 февраля

Полуденный ветер - к урожаю яровых.

Знаменательные события в истории: 20 февраля 2020 года

Начало на Луку таять с северной стороны - к теплому лету.

Синие облака плывут - тепло несут.

Солнце заходит красно - к холодному лету, к ветрам колючим (холодным и сильным).

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Праздник, Традиции, Приметы, Лука, Обряды, 20 февраля, День Луки, Могущница, Феня – спасовы коренья.
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