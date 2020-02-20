20 февраля - приметы и обряды в День Луки

Традиции на 20 февраля
В этот день принято было печь пироги с луком и не съедать все самим, а раздавать часть нищим - "на счастье". Считается, что отданное сторицей вернется в руки. Если в этот день неожиданно прогремит гром - крестьяне видели в этом пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.
Гром в конце Сретения как бы предупреждал о каре небесной в решающую для земледельца пору. В этот день полагалось поминать усопших предков, в народе говорили: "Живы родители - почитай, умерли - поминай".
Этот день считался самым подходящим для приготовления целебных средств из кореньев. Особую силу имела лапчатка, поскольку ее листочки напоминали крест, она считалась русским народом могущницей, то есть травой, в которой заключена крестная сила.
Приметы на 20 февраля
Полуденный ветер - к урожаю яровых.
Начало на Луку таять с северной стороны - к теплому лету.
Синие облака плывут - тепло несут.
Солнце заходит красно - к холодному лету, к ветрам колючим (холодным и сильным).