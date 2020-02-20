20 февраля - приметы и обряды в День Луки

Новости Украины:В этот день Православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского, который был родом из Кастории – города на северо-западе Греции.

Традиции на 20 февраля

В этот день принято было печь пироги с луком и не съедать все самим, а раздавать часть нищим - "на счастье". Считается, что отданное сторицей вернется в руки. Если в этот день неожиданно прогремит гром - крестьяне видели в этом пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.

Гром в конце Сретения как бы предупреждал о каре небесной в решающую для земледельца пору. В этот день полагалось поминать усопших предков, в народе говорили: "Живы родители - почитай, умерли - поминай".

Этот день считался самым подходящим для приготовления целебных средств из кореньев. Особую силу имела лапчатка, поскольку ее листочки напоминали крест, она считалась русским народом могущницей, то есть травой, в которой заключена крестная сила.

Приметы на 20 февраля

Полуденный ветер - к урожаю яровых.

Начало на Луку таять с северной стороны - к теплому лету.

Синие облака плывут - тепло несут.

Солнце заходит красно - к холодному лету, к ветрам колючим (холодным и сильным).