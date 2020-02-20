В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 20 февраля, в Украине сохранится теплая и спокойная погода с температурой намного выше климатической нормы для этого периода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг в большинстве областей осадки маловероятны, но в центральных, южных и восточных областях ночью и утром будут возникать туманы. В западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью также в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории - без осадков. На востоке страны и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица.

Карта осадков 20 февраля

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров 20 февраля

Прогноз погоды на четверг, 20 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5... +6

Ровно – +4... +6

Житомир – +5... +7

Винница – +5... +7

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +7...+9

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5... +7

Чернигов – +4... +6

Сумы – +4... +6

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +5...+7

Киев – +6...+8

Погода 20 февраля

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в Одесской и Николаевской областях 5-11°. В Карпатах - небольшой снег, температура в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 20 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,2 градусов тепла в 1925 году, а самая низкая ночью – на отметке 25,0 градусов мороза в 1895 году.

Погода 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, на юго-востоке Украины, днем также и в западных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождем; на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На востоке страны и в Карпатском регионе ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный (на юге и востоке - северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла. В Карпатах – снег; температура ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью, утром местами туман. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.