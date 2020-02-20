Новости Украины:Чтобы встретить этот праздник по всем правилам, необходимо знать об основных церковных традициях данного события.

В современном мире до сих пор отмечают некоторые праздники, которые справляли еще наши предки, и один из таких — Масленица.

Такого праздника, как Масленица не встретишь в церковном календаре, так как это событие пусть и разрешено церковью, но не внесено в святцы. Однако в календаре есть понятие Сырная Седьмица — заключительная неделя перед Пасхальным постом, которая является заменой языческого праздника. История и многие особенности празднования Масленицы тесно переплетены с православной религией, поэтому воцерковленному человеку полезно узнать основные традиции и запреты данного праздника с точки зрения христианства.

Масленица и православие

Масленица — торжество, имеющие языческие корни. Его справляли задолго до становления православия. Она символизирует изгнание зимы и встречу весеннего тепла. Именно поэтому Масленицу было принято отмечать весело и с размахом. Это празднество имеет свои историю, народные обычаи и приметы, в смысл и значение которых верующему человеку вдаваться не обязательно.

В православии нет такого торжества, как Масленица, но есть Сырная неделя, которая приходится на это же время и подразумевает подготовку к Пасхальному посту. Церковь лишила Масленицу ее языческого смысла, подарив празднику христианское содержание.

Как встречать Масленицу в 2020 году

Масленица — не православный праздник, поэтому то, как вы ее встретите (и встретите ли вообще), зависит от вас. В 2020 году Масленичная неделя выпадает на период с 24 февраля по 1 марта. Конечно, люди, которые считают себя православными, не должны превращать это время в разгулье. В народных традициях Масленица нередко сопровождается обильным распитием спиртного, языческими играми и обрядами, чревоугодием. Все это развращает душу и сбивает с пути.

С другой стороны, ни один священник не запретит в это время кушать блины, навещать близких и веселиться. От чего точно нужно отказаться, так это от грешных поступков: злоупотребления алкоголем, переедания, участия в языческих обрядах. Вместо этого лучше поблагодарить Бога за мирную жизнь, за право быть счастливыми, за Великий пост и Пасху. Также по традиции на Сырную седмицу принято навестить родных: приглашение на блины считается подходящим поводом наладить испорченные отношения с родственниками и друзьями. Очень важно помянуть усопших и поделиться едой с нуждающимися.

Разумеется, ко всем языческим праздникам церковь относится как к пережиткам прошлого. Верующему человеку известно, что Бог не требует жертв и странных обрядов, Он требует от нас только чистые мысли и светлую душу, и это — самое важное.