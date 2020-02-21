Гончарук о решении Скалецкой уйти на карантин: Это достойная позиция

Новости Украины:Алексей Гончарук прокомментировал решение Зоряны Скалецкой уйти на двухнедельный карантин.

Решение министра здравоохранения Зоряны Скалецкой уйти на двухнедельный карантин вместе с эвакуированными гражданами должно продемонстрировать украинцам, что им нечего бояться.

Об этом на брифинге в Новых Санжарах после заседания правительственного оперативного штаба сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министр здравоохранения символично согласилась находиться вместе с гражданами в этом учреждении, для того чтобы своим примером показать гражданам Украины, что им ничего не грозит. Это достойная позиция", - подчеркнул Гончарук.

Напоминаем, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из китайского Уханя.