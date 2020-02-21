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21 февраля - приметы и обряды в День Захария
21 февраля - приметы и обряды в День Захария

21 февраля - приметы и обряды в День Захария

21 февраля - приметы и обряды в День Захария
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Лунный серп, по народному поверью, в этот день был особенно остр.

21 февраля Православная церковь чтит память одного из двенадцати малых пророков – Захария. Он появился на свет в вавилонском плену, пережил его и сделал многое для нравственного возрождения своего народа. Стал автором опуса "Книга пророка Захарии", занимающей предпоследнее место среди ветхозаветных пророческих произведений. В Священном писании нет точных данных о жизни и деятельности святого. Скорее всего, он был современником Зоровавеля, пророка Аггея и первосвященника Иисуса.

Традиции и обычаи дня

Прозвище Захария Серповидец было принято как в народной, так и в церковной традиции. По легенде, святой получил его после того, как в одном из пророческих откровений увидел летающий по воздуху свиток, напоминающий по форме огромный серп.

Крестьяне связывали прозвище Серповидец с подготовкой в этот период сельскохозяйственного инвентаря к наступлению нового сезона полевых работ. 21 февраля было принято осматривать серпы. Их готовили к работе, кропили крещенскою или святой водою. В народе говорили: "Не тогда серпы точить, когда на жниво идти". Бабы-жницы молились Захарию о помощи в работе.

Верили, что в этот день святой Захарий спускается на землю и проверяет, готовы ли крестьяне к будущим сельскохозяйственным работам. С особым вниманием он осматривал серп, который часто идентифицировался с серпом месяца.

На Киевской Руси серп почитался не только потому, что он имел отношение к жатве и считался символом плодородия, но и потому, что он был изготовлен из железа, а все металлические предметы в былые времена наделялись свойствами оберегов, защищающих от нечистой силы. Железу, которое закаливолось в огне и воде, придавали особые магические свойства. Его ассоциировали с твёрдость, прочностью и долговечностью, а ещё связывали с огнем, который обладает огромной очистительной силой. Поэтому все металлические предметы считались символами здоровья и долголетия. К тому же все острые предметы почитались нашими предками, как отличные обереги от нечисти.

В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестаёт клевать.

Приметы на 21 февраля

Горите, дрова, жарко - приедет Захарка на писаных санках.

Знаменательные события в истории: 21 февраля 2020 года

Гусь хлопает крыльями, купается в снегу - к оттепели.

Дым из трубы стелется по земле - будет снегопад.

Собака ложится на снег - скоро потеплеет, валяется в снегу - назавтра будет вьюга.

На Захария Серповидца гляди серпы на лето.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 21 февраля, Захарий-Серповидец, День Захария.
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