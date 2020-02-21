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Подозрение на коронавирус: в Брянске поместили на карантин пассажиров поезда "Киев-Москва"

Подозрение на коронавирус: в Брянске поместили на карантин пассажиров поезда "Киев-Москва"
09:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пассажиров вагона поезда "Киев - Москва" изолировали на карантин в Брянске из-за китаянки с высокой температурой.

Гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу, сообщила "Интерфаксу" руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

"Ее сняли с поезда с температурой 38 градусов. Гражданка Китая отправлена в инфекционную больницу Брянска", - сказала Трапезникова.

По ее словам, остальные пассажиры вагона, где ехала эта женщина, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

"Ситуация на контроле. Мы ею занимаемся. Подробная информация будет предоставлена во второй половине дня", - сказала собеседница агентства.

Как пишут росСМИ, в одном в вагоне с гражданкой КНР ехало 24 человека - 22 пассажира и два проводника

Женщину тут же сняли с поезда, посадили в автомобиль скорой помощи и отвезли в инфекционную больницу Брянска.

Сам поезд также отправился в Брянск – для проведения системы карантинных мероприятий.

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"24 человека, которые находились в вагоне с женщиной, будут доставлены на 6 автомобилях скорой помощи в Брянскую городскую больницу №4, - сообщили представители служб - Для них уже подготовили специальный отдельный корпус с кроватями и наборами одноразовой посуды. Женщину из Китая поместят в изолятор".

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы количество погибших в Хубэй от вспышки коронавируса достигло 2247. Количество зараженных в Китае достигло 75245 человек. Всего в мире - 76498.

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Китай, Эвакуация, Киев-Москва, Ухань, Коронавирус.
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