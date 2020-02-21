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В Украине и мире отмечают День родного языка

В Украине и мире отмечают День родного языка
09:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня, 21 февраля, Украина и мир отмечают День родного языка.

Мировая общественность 21 февраля отмечает Международный день родного языка.

День был установлен в ноябре 1999 года на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия.

История дня, к сожалению, имеет трагическое начало. 21 февраля 1952 года в Бангладеш (Восточный Пакистан) пакистанские власти жестоко подавили митингующих (это были в основном студенты), которые выражали свой протест против правительственного запрета на использование в стране своего родного - бенгальского, языка. После провозглашения независимости Бангладеш в 1971 году этот день отмечают в стране как день мучеников, чтя память погибших за родной язык. Именно по предложению этой страны ЮНЕСКО провозгласила 21 февраля Международным днем родного языка.

По данным ЮНЕСКО, в мире существует около 6000 языков, 43% из них находятся под угрозой исчезновения. По мнению специалистов, это случается в том случае, когда его перестают, по той или иной причине, принимать и изучать более 30% носителей языка. Только в Европе опасность грозит 30 языкам, а 13 из них находятся на грани исчезновения.

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Язык - это история народа, его мировоззрение, интеллектуальный и духовный результат несколькотысячелетняя эволюция каждого этноса. Без своего языка, своей самобытной культуры нет народа. Язык - важнейшее средство общения людей и познания мира, передачи опыта из поколения в поколение.

Согласно статье 10 Конституции Украины «Государственным языком в Украине является украинский язык». Но в Украине есть также и языки, которые находятся на грани исчезновения: в частности, два диалекта цыганского языка, крымчацкий, урумский язык, а также галицкий диалект караимского языка.

В Украине родному языку посвящен праздник - День украинской письменности и языка, который ежегодно отмечается 9 ноября, в день памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

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ЮНЕСКО, Украинский язык, Язык, День родного языка.
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