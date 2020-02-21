Украинцы сказали, кому они доверяют больше всего

Новости Украины:Украинцы доверяют военным, пограничникам, спасателям и не доверяют чиновникам, судебной системе.

Среди исполнительных и правоохранительных органов украинцы наиболее часто высказывали доверие Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по ЧС (65%), Госпогранслужбе (60%), Нацгвардии (60%).

Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.

При этом недоверие чаще всего высказывалось государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64.5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду (60,5%).

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.