У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Новости Украины:22 февраля 2020 года День ангела отмечают люди, которые носят имя "Василий".

Василий с детства очень добрый ребенок, любящий природу. Он любит играться с насекомыми, птичками и так далее. Однако обидеть кого-то он просто не в состоянии. Василия очень любят его родители, но больше всего бабушки и дедушки. Он довольно общителен и охотно общается с детьми своего возраста.

Всегда трудоголики, работают много и иногда даже за небольшую плату. Но к выполнению работы относятся ответственно. При этом у него никогда нет конкурентов, так как он не стремится выиграть, или оказаться впереди всех. В глазах своей избранницы хочет выглядеть лучше всех, любит демонстрировать ей свои сильные стороны и качества. И если она это, в конечном счете, оценит, то предела не будет радости Василия.

Василии очень не любят, когда пытаются ими манипулировать или побуждать к какому-либо действию. В лучшем случае они это проигнорируют. Они сами хозяева своей судьбы. Лучший вариант добиться каких-то действий от Василия — это спокойный дружелюбный разговор. Только в этом случае он будет что-либо делать.

Из древнегреческого языка – царский. Ср. со словами "базилика" – царская усыпальница, "василиск" – "царек", мифический дракон. Царь в Древней Греции именовался "базилеус". Возможно, слово изначально происходит от имени Васитта – самый высокий (из шумерского языка) или Васишхта (самый богатый) и Басу (добрый) – имен богов в ведийской мифологии (Индия).

Василии нашего времени – очень компанейские люди. Без друзей-товарищей, ежедневных встреч с ними не представляют своей жизни. Однако встречается и другой тип Василия, который все свободное от работы время отдает семье, детям и спортивным упражнениям (для здоровья). Однолюб.

Он хороший специалист. Его ценит руководство, считается с его мнением. Кстати, это относится и к первому типу Василиев – тех, кто любит проводить свободное время в веселых компаниях единомышленников. В быту Василии уравновешенны, упрямы, трудолюбивы, исполнительны Лицом (внешностью) похожи на мать, характером – на отца. Добры, но в меру, – цену себе знают!

Поздравления

Василий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С Днем ангела, любимый Вася!

Пусть счастья будет жизнь полна.

И радужно весь мир раскрасив,

Нахлынет радости волна.

Пусть все дела легко даются,

И рядом будет друг всегда.

Судьба успех несёт на блюдце,

Здоровья хватит на года.

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

Василий – царственная личность,

И профи, и хороший друг.

Пусть будет в жизни все отлично,

Работа, отдых и досуг!

В день именин тебе с душою

Желаю радостной судьбы,

Уюта, счастья и покоя,

В карьере самым лучшим быть!

Василий царственный – так будь как царь вселенной,

Все свои планы ты в реальность воплоти,

Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,

Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.

Пусть в именины вечер будет славный,

Гостей в свой дом уютный позови,

Желаю быть тебе счастливым в главном,

Пусть будет счастье в личной жизни и в любви.

С тебя сегодня хоть пиши картину,

Сияешь весь как тульский самовар,

Я вспомнил Вася, что ты нынче именины

Свои отметишь нынче, это Божий дар.

Ведь в этот день дом ангел посещает,

Поверь, что этот вовсе не пустяк,

Он свои крылья над тобою распускает,

Ведь без защиты жить нельзя никак.

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

Пришла пора тебя, Василий, поздравлять,

Ведь нынче праздник у тебя – день именин.

Все лучшее тебе желаю взять.

От этой жизни Богом будь храним.

Пусть ангел даст свою защиту

От бед, невзгод, от черной зависти и зла,

Пусть двери дома для добра будут открыты

Чтобы в нем было много света и тепла.

Василий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С Днем ангела, любимый Вася!

Пусть счастья будет жизнь полна.

И радужно весь мир раскрасив,

Нахлынет радости волна.

Пусть все дела легко даются,

И рядом будет друг всегда.

Судьба успех несет на блюдце,

Здоровья хватит на года.

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!

Пусть в день ангела Василию Господь сил даст и силы! Пусть вокруг светлее будет От твоих действий и помыслов, и пусть всегда ценят люди тебя Василий.

Пусть Ангел на именины

Осуществит все желания, несет счастье каждую минуту,

Успех и процветание.

Радостью жизни вквитчае

И прибавит здоровья,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

С Днем Ангела тебя, Василий!

Желаю жить всегда по-царски —

Тебя обязывает имя!

Но ты работник — тоже классный!

Ты — рыцарь, Вася, человек ты долга,

И я тебя люблю и уважаю,

Пусть счастье будет бесконечно-долгим,

Еще — здоровья и любви желаю!

Мой брат Василий,

С именинами тебя!

Пусть все в жизни без усилий

Достигаешь на "раз-два"!

Пусть сияют в небе звезды,

А ты здесь сияй для нас!

Пусть все в жизни будет просто,

Даже просто высший класс!