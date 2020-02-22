22 февраля - приметы и обряды в День Панкратия

Новости Украины:22 февраля по народному календарю: Никифоры-Панкраты, Никифор, Панкрат, лаптев день, капельницы.

Преподобный Никифор Важеозерский иноком в веригах пришел к преподобному Александру Свирскому (память 30 августа) в 1510 году и был им с любовью принят. В 1518 году он побывал, по благословению своего наставника, у Кирилла Новоезерского (память 4 февраля).

Когда Никифор подошел к Новому озеру и, утомленный долгим путем, в сумерках прилег на берегу и заснул, святой Кирилл по прозорливости своей поспешил переплыть на лодке озеро и разбудил его. Восемь дней прожил преподобный Никифор, поучаясь духовными беседами святого. Затем Никифор путешествовал в Киев для поклонения мощам Печерских угодников.

По возвращении оттуда с благословения преподобного Александра он поселился на Важеозере, там, где подвизался преподобный Геннадий. Святой Никифор построил храм Преображения Господня и монастырь, в котором ввел общежитие. Тут и подвизался он до самой своей кончины.

Во второй половине ХIХ века в Задне-Никифоровской пустыни был построен храм во имя преподобных Никифора и Геннадия Важеозерских. Мощи святых почивали под спудом в устроенной ими обители.

Традиции 22 февраля

В этот день принимались за плетение лаптей. Говорили: "Наш Панкрат лаптями богат". В этот день полагалось также проверить все хозяйство. Говорили: если у Панкрата дело в руках — то у хозяина хлеб в устах. Начинали готовиться к севу.

Семена, предназначенные для посадки, три утренние зари подряд выставляли на мороз, а потом откладывали до посевной. Считалось, что такие "закаленные" семена будут устойчивее к перепадам температур в весеннее время. Оттепели в конце февраля случаются все чаще, и в воздухе отчетливо пахнет весной. Зима подходит к своему концу.

Приметы 22 февраля

Зима убегает темными ночами (дни становятся длиннее, а ночи короче).

Оттепель на Никифора — к холодам.

Сильный мороз после Никифора, как правило, бывает лишь ночью.

Стекла в оконных рамах запотели — будет потепление.

Столбы возле солнца — на мороз.

Снег прилипает к деревьям — к скорой оттепели.

Если снег гнет своей тяжестью ветки — урожай будет хорошим.