Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)

Новости Украины:Зеленский обратился к украинцам после обострения ситуации после прибытия эвакуированных украинцев из Уханя.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину из китайского Уханя граждан страны должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов Украины.

Об этом сказал он в обращении к украинцам, размещенном на его странице в Facebook в пятницу.

"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", - сказано в обращении.

Как сообщалось ранее, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.