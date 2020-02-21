Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет

Новости Украины:В ОБСЕ призвали РФ начать выполнять "Минск" и прекратить агрессию против Украины.

Россия должна начать выполнять Минские договоренности и прекратить агрессию против Украины, которая длится уже более 5 лет.

Об этом заявила заместитель председателя парламентской делегации Швеции, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Цедерфельт во время зимнего заседания ПА ОБСЕ в Вене.

"Российская агрессия против Украины продолжается уже пять лет, пять долгих лет. Эта постоянная тема - предмет нашего обсуждения", - отметила шведская депутат в начале своего выступления.

Она указала на то, что в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ постоянно сообщается о нарушении прекращения огня, что происходит на ежедневной основе, и ограничения свободы передвижения миссии. "Все это и предыдущее насилие в определенной степени связано с Россией", - заявила Цедерфельт.

Вице-президент ПА ОБСЕ отметила, что Россия - огромная страна с большим влиянием, но также она имеет и большую ответственность.

"И сейчас пришло время, чтобы Россия, через пять лет, начала выполнять Минские договоренности, которые она подписала сама и не выполняет. И настало время, чтобы Россия начала уважать право Украины на свою территориальную целостность", - отметила Цедерфельт.