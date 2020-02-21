Скачать
Пятница, 21.02.2020
Глава поселкового совета Новых Санжар: Люди хотели сжечь санаторий
Глава поселкового совета Новых Санжар: Люди хотели сжечь санаторий
Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Google тестирует новый интерфейс Now Playing для YouTube Music (Фото)
Google тестирует новый интерфейс Now Playing для YouTube Music (Фото)

Пристайко: Дело по морскому праву движется дальше

Пристайко: Дело по морскому праву движется дальше
19:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Суд в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против РФ о нарушении Конвенции по морскому праву.

Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал он в Twitter в пятницу.

По его словам, решение касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

Как сообщалось, в 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда, о чем сообщил МИД Украины.

"Путин опасней коронавируса": Порошенко призывает власть "не молчать"

В частности, РФ считала, что у трибунала нет юрисдикции, потому что он не может определять, какое государство является суверенным относительно сухопутной территории Крыма. В то же время Украина настаивала на том, что Крым является частью Украины, что признано международным сообществом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, по мнению РФ, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами, потому требования относительно режима внутренних вод выходят за пределы UNCLOS. Украина настаивала на том, что UNCLOS применяется к Азовскому морю и Керченскому проливу.

Россия также считала, что требования Украины, которые косвенно предусматривают делимитацию морских границ, являлись исключенными из-под юрисдикции Трибунала статьей 298 (1) (А) UNCLOS. Однако в Украине подчеркнули, что такие возражения РФ базировались на ее заявлении, что правовой статус Крыма изменился, и потому должно быть отклонено.

Яценюк - Путину: Мы - не "единый народ"

Россия считала, что требования Украины в этом деле касались военной деятельности, которая исключена из-под юрисдикции Трибунала статьей 298 (1) (В) UNCLOS, однако Украина полагала, что этот спор не касается военной деятельности.

РФ также считала, что суд, созданный в соответствии с Приложением VIII, а не Приложением VII, являлся надлежащей площадкой для рассмотрения требований Украины относительно рыболовства, защиты и сохранения морской среды и судоходства. Однако Украина назвала это утверждение безосновательним, поскольку обе стороны согласились на юрисдикцию согласно Приложению VII по спорам этого характера - и Украина не согласилась на юрисдикцию Приложения VIII по этому виду спора.

Ухудшение отношений между Украиной и РФ: в Кремле перекладывают ответственность на "третьи страны"

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Гаага, Вадим Пристайко, Суд ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
04 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
05 Маникюр 2020: весенние тренды нейл-арта (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
Яценюк - Путину: Мы - не &quot;единый народ&quot;
Яценюк - Путину: Мы - не "единый народ"
Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на &quot;не личном&quot; голосовании
В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании
&quot;Это действительно плохо&quot;: Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)
"Это действительно плохо": Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь